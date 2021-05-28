"Локомотив" объявил о переходе футболиста Мухина в ЦСКА

ТАСС, 28 мая. Полузащитник Максим Мухин перешел из московского "Локомотива" в столичный ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

"Локомотив" и ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина, - говорится в сообщении. - По договоренности между клубами детали контракта являются конфиденциальными". Пресс-служба ЦСКА сообщила, что футболист подписал соглашение сроком на пять лет.

Мухину 19 лет, в основном составе "Локомотива" он дебютировал в ноябре 2020 года, в марте провел первый матч за сборную России. Полузащитник принял участие в 10 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в четырех играх Бетсити - Кубка России, также он провел один матч в Лиге чемпионов. "Локомотив" в минувшем сезоне стал обладателем кубка страны и занял третье место по итогам чемпионата, в следующем сезоне команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Мухин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках.