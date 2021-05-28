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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Итудис: финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги

В полуфинале Евролиги ЦСКА проиграл турецкому клубу "Анадолу Эфес" со счетом 86:89
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Татьяна Макеева/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
© Татьяна Макеева/ТАСС

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матчи финальной серии Единой лиги ВТБ более важны для баскетболистов ЦСКА, чем встреча за третье место Евролиги. Об этом ТАСС рассказал главный тренер московской команды Димитрис Итудис.

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В пятницу ЦСКА проиграл турецкому клубу "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги со счетом 86:89. 30 мая армейцы в матче за третье место сыграют с проигравшим в полуфинальной встрече между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".

"Все приехали сюда играть за трофей. Не за бронзовые медали. Посмотрим, кто будет здоров и в каком состоянии, от этого будем отталкиваться [при выборе состава на матч за третье место]. Но у нас впереди более важные матчи финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа", - сказал Итудис.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ состоится 5 июня в Казани.

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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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