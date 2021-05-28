Кущенко: баскетболисты ЦСКА продемонстрировали характер в полуфинальном матче Евролиги

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА потерпели обидное поражение от турецкого клуба "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги, но сумели показать характер. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Ватутин считает, что ЦСКА не должно быть стыдно за поражение в полуфинале Евролиги

Первый полуфинальный матч Евролиги прошел в пятницу. ЦСКА потерпел поражение со счетом 86:89, по ходу встречи армейцы уступали в счете с разницей в 21 очко. Второй финалист определится позднее в пятницу по итогам матча между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом". "Финал четырех" турнира проходит в германском Кёльне.

"ЦСКА потерпел обидное поражение, но сумел показать характер. Надо признать, что игра получилась действительно крутой, огненной, с невероятным камбэком армейцев в конце, - сказал Кущенко. - ЦСКА долго искал оптимальное сочетание на паркете, здорово помогли во второй половине [Иван] Ухов и [Габриэль] Лундберг, и датчанина, перебравшего фолов, в конце не хватило. Плюс, у "Эфеса" летело все, а у армейцев - очень трудные попадания были".

"Очень жаль, что ЦСКА не сумел выйти в финал - возможности были. Но баскетбол был достоин финала", - добавил Кущенко.

В сезоне-2018/19 ЦСКА и "Анадолу Эфес" играли в финале Евролиги. Армейцы одержали победу со счетом 91:83. ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. "Анадолу Эфес" ни разу не побеждал в турнире. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.