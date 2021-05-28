Фойгтманн: баскетболисты ЦСКА провели великолепный матч против "Эфеса" в Евролиге

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА провели великолепный матч против турецкого клуба "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги, в концовке не повезло с решающим броском. Такое мнение ТАСС высказал центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтманн.

ЦСКА потерпел поражение со счетом 86:89, по ходу встречи армейцы уступали в счете с разницей в 21 очко. В матче за третье место ЦСКА 30 мая встретится с проигравшим во втором полуфинале между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".

"Мы провели великолепную игру, совершили невероятный камбэк, но промахнулись последний бросок. Обидно, но это жизнь - такое бывает, - сказал Фойгтманн. - Что касается важности матча за бронзу, то я даже не знаю, что сказать. Я не думаю об этой игре".

В сезоне-2018/19 ЦСКА и "Анадолу Эфес" играли в финале Евролиги. Армейцы одержали победу со счетом 91:83. ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. "Анадолу Эфес" ни разу не побеждал в турнире. Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.