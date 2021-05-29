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НБА

"Атланта" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБА с "Нью-Йорком"

"Атланта" выиграла в третьем матче со счетом 105:94
Трэй Янг (в центре) AP Photo/Brynn Anderson
Описание
Трэй Янг (в центре)
© AP Photo/Brynn Anderson

ТАСС, 29 мая. "Атланта" дома обыграла "Нью-Йорк" со счетом 105:94 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Нью-Йорка" Деррик Роуз, набравший 30 очков. Дабл-даблы на счету его одноклубника Джулиуса Рэндла (14 очков + 11 подборов) и игроков "Атланты" Трэя Янга (21 очко + 14 передач) и Клинта Капелы (13 очков + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Атланты". Следующий матч пройдет 30 мая в Атланте.

По итогам регулярного чемпионата "Нью-Йорк" занял четвертое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

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