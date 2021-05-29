Матыцин: Россия готова делиться опытом проведения соревнований в Арктике

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Россия готова поделиться опытом проведения соревнований в Арктике с международным сообществом. Об этом на совещании "Российская Арктика - территория спорта и туризма" заявил министр спорта Олег Матыцин.

Совещание проходит в субботу в Норильске.

"Развитие физической культуры и спорта в арктической зоне - основной элемент стратегии национальной безопасности, - сказал Матыцин. - Важно не только проведение российских соревнований, но и усиление роли России в международном сообществе. Мы понимаем, что спорт на данный момент является одним из наиболее эффективных средств пропаганды и единения, позиционирования России в это непростое время как страны, которая консолидирует усилия, открытой страны, демонстрирующей принципы равного сотрудничества. Ярким примером является проведение здесь в пятый раз соревнований по керлингу".

"Здесь нет абсолютно никаких противоречий между странами, Россию воспринимают как надежного партнера в мире спорта. Важно продвигать спорт как основной элемент сотрудничества между странами. Опыт России в этом направлении будет интересен для всех стран", - добавил министр.

Матыцин заявил, что спорт должен стать важной частью жизни граждан, проживающих на территории региона. "Нам надо совместными усилиями сделать, чтобы социальная инфраструктура развивалась, спорт был важной частью жизни людей. Чтобы у людей не было желания покидать этот прекрасный край. Для этого необходимо проводить здесь большое количество соревнований", - отметил министр спорта.