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ММА

Шлеменко проведет бой против Карвальо

Дата поединка будет объявлена в ближайшее время

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет поединок против бразильца Рафаэля Карвальо, дата боя будет объявлена в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Бой состоится. Дата будет объявлена в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, поединок планируется в июле.

Бразилец в последнем поединке раздельным решением судей уступил американцу Лоренцу Ларкину. На этот бой Карвальо вышел на коротком уведомлении. Шлеменко в последнем поединке победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке.

В активе 37-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 34-летнего Карвальо 16 побед и шесть поражений.

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