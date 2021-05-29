Победитель Бриллиантовой лиги Иванюк заявил, что ему пришлось очень непросто в жаркой Дохе

СОЧИ, 29 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, одержавший в пятницу в Дохе свою первую победу на этапах Бриллиантовой лиги, не ожидал, что ему придется выступать в столь сложных погодных условиях. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я испытываю смешанные чувства после этого успеха, ожидал от себя борьбы за первое место, но к такой погоде был не очень готов, - признался Иванюк. - Выступать при температуре 38 градусов жары и разминаться при плюс 40 очень непривычно. Все было не так, как на чемпионате мира, когда на стадионе работали мощные увлажнители. Именно из-за этого у меня немного не заладились прыжки вначале, да и другие ребята тоже оказались не совсем готовы к такой погоде".

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области 17 мая российский спортсмен взял высоту 2,37 метра. В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), когда выиграл бронзу чемпионата мира.

"Если вспоминать мои высокие прыжки в Смоленске в середине мая, то там мне все давалось легко. А в Дохе мне приходилось выдавливать из себя результат, я выступал в состоянии некоего теплового удара, когда ноги были в порядке, а голова - не совсем. Поэтому приходилось бороться не только с соперниками, но и со своей головой", - продолжил собеседник ТАСС.

"Баршим, конечно, вчера очень расстроился, что не смог победить у себя дома на своем стадионе, хотя по окончании соревнований подошел ко мне и поздравил, с улыбкой. Но расстроен он был, повторюсь, очень сильно. Видимо, после моих первых неудачных прыжков не ожидал, что потом я сумею его немного деморализовать прыжком на 2,33 с первой попытки", - считает Иванюк.

Баршим попытается взять реванш во Флоренции

Следующим стартом для Иванюка станет этап Бриллиантовой лиги во Флоренции 10 июня. "В Италии также будут выступать все сильнейшие, включая Баршима. У него будет шанс взять у меня реванш за домашнее поражение. Ну пусть попытается, мы тоже дремать не будем", - заключил россиянин.

Иванюку 28 лет, является серебряным призером Европейских игр 2019 года и обладателем бронзы чемпионата Европы 2018 года в Берлине.