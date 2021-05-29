Борзаковский считает, что Ласицкене совсем скоро должна восстановиться после травмы

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Лидер сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене, получившая на тренировке травму бедра, совсем скоро должна восстановиться и продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

В пятницу менеджер чемпионки мира и Европы по прыжкам в высоту Ольга Назарова сообщила ТАСС, что спортсменка травмировала бедро и пропустит ближайшие старты.

"Да, Маша получила небольшую травму и находится сейчас под контролем врачей, - сказал Борзаковский. - Я думаю, что в ближайшее время она полностью восстановится, и все будет нормально. До Олимпийских игр еще достаточно много времени, чтобы быть в хорошем состоянии".

Как сообщал ранее ТАСС, Ласицкене планировала 29 мая принять участие в турнире "Кубок Федерации" в Сочи, 1 июня - на турнире во французском Монтрё, 8 июня - в финском Турку, 11 июня - в командном чемпионате России в Брянске.

С 23 по 27 июня в Чебоксарах пройдет чемпионат России по легкой атлетике, 28 июня будут названы фамилии 10 легкоатлетов, которые смогут выступить на Олимпиаде в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.