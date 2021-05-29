Матыцин: первые Всероссийские арктические игры могут пройти в 2023-2024 годах

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Первые Всероссийские арктические игры могут пройти в 2023 или 2024 году. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

Во время совещания "Российская Арктика - территория спорта и туризма" в Норильске помощник президента РФ Игорь Левитин выдвинул предложение проводить Всероссийские арктические игры.

"Это предложение реально рассмотреть к 2023-2024 годам. Думаю, регионы поддержат, - сказал Матыцин. - По итогам совещания мы выйдем к правительству и президенту Российской Федерации. Если получим позитивный отклик, тогда начнем подготовку".