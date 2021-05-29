Чеферин: реформа Лиги чемпионов вызовет интерес у болельщиков

Реформа Лиги чемпионов была утверждена в апреле и начнет действовать с 2024 года.

ТАСС, 29 мая. Расширение числа участников основного раунда футбольной Лиги чемпионов с 32 до 36 команд вызовет интерес у болельщиков. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит газета L'Equipe .

"Предложенная нами система выглядит очень интересной. У болельщиков появится интерес наблюдать за Лигой чемпионов в новом формате, - сказал Чеферин. - Реформы принимаются в пользу больших и маленьких клубов. Все команды проведут больше матчей и за Лигой чемпионов станет интереснее следить".

Начиная с 2024 года, вместо группового этапа УЕФА планирует ввести вариант так называемой швейцарской системы. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16

команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде.

Одно из четырех дополнительных мест в основном турнире Лиги чемпионов получит команда, занявшая третье место в чемпионате, чья ассоциация занимает пятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Еще одна дополнительная путевка будет разыгрываться в квалификации чемпионского пути. Оставшиеся два места получат команды, имеющие самый высокий рейтинг УЕФА за последние пять лет из числа тех, кто не квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов, но пробился в квалификацию Лиги чемпионов, либо основную часть Лиги Европы и Лиги конференций.