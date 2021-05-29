Два хоккеиста сборной Словакии дисквалифицированы на одну игру чемпионата мира

ТАСС, 29 мая. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) вынес решение о дисквалификации игроков сборной Словакии Кристиана Поспишила и Мислава Росандича на одну игру чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Ближайший матч сборная Словакии проведет 29 мая против команды Дании, начало игры в 20:15 мск.

Нападающий Поспишил дисквалифицирован за атаку соперника в голову или шею. Эпизод произошел в первом периоде матча предварительного раунда чемпионата мира против сборной Швейцарии (1:8). Хоккеист применил грубый прием против нападающего сборной Швейцарии Андреса Амбуля.

Защитник Росандич дисквалифицирован за плевок в сторону защитника швейцарцев Йонаса Зигенталера.

Сборная Словакии занимает третье место в группе A, набрав девять очков в четырех матчах.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.