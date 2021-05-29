Британские хоккеисты потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв чехам

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии победила со счетом 6:1 команду Великобритании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.
Шайбы у победителей забросили Лукаш Клок (9-я минута), Филип Гронек (21), Либор Шулак (25, 58), Филип Хытил (33) и Ранад Ленц (52). У британцев единственную шайбу забросил Мэттью Майерс (40).
Команды Чехии и Великобритании провели первую очную встречу в рамках чемпионатов мира.
Сборная Чехии одержала вторую победу в основное время и после пяти встреч занимает четвертую строчку таблицы группы А, набрав 8 очков. Британцы потерпели пятое поражение на турнире и потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаясь с 4 очками на последней, восьмой строчке.
Следующий матч чехи проведут 31 мая против датчан, британцы на следующий день сыграют против сборной Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Матчи турнира проходят без зрителей. В четверг правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков на игры чемпионата с 1 июня. Встречи мирового первенства могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-7
|9
|2
|Швейцария
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-10
|9
|3
|Словакия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-12
|9
|4
|Чехия
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|18-14
|8
|5
|Дания
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|12-11
|8
|6
|Швеция
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|16-10
|6
|7
|Белоруссия
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10-17
|4
|8
|Великобритания
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4