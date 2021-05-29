{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Британские хоккеисты потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв чехам

Сборная Великобритании набрала четыре очка в шести матчах
Доминик Кубалик и Джексон Уистл AP Photo/Roman Koksarov
Описание
Доминик Кубалик и Джексон Уистл
© AP Photo/Roman Koksarov

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии победила со счетом 6:1 команду Великобритании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

Шайбы у победителей забросили Лукаш Клок (9-я минута), Филип Гронек (21), Либор Шулак (25, 58), Филип Хытил (33) и Ранад Ленц (52). У британцев единственную шайбу забросил Мэттью Майерс (40).

Команды Чехии и Великобритании провели первую очную встречу в рамках чемпионатов мира.

Сборная Чехии одержала вторую победу в основное время и после пяти встреч занимает четвертую строчку таблицы группы А, набрав 8 очков. Британцы потерпели пятое поражение на турнире и потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаясь с 4 очками на последней, восьмой строчке.

Следующий матч чехи проведут 31 мая против датчан, британцы на следующий день сыграют против сборной Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Матчи турнира проходят без зрителей. В четверг правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков на игры чемпионата с 1 июня. Встречи мирового первенства могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия430000115-79
2Швейцария430000114-109
3Словакия430000111-129
4Чехия521000218-148
5Дания521000212-118
6Швеция520000316-106
7Белоруссия510001310-174
8Великобритания610001410-254

 

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
Самонов будет защищать ворота сборной России в матче чемпионата мира со швейцарцами
Встреча начнется в 16:15 мск
Читать полностью