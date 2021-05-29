Сборная Италии проиграла казахстанцам со счетом 3:11 в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана обыграла команду Италии со счетом 11:3 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В, встречи проходят без зрителей.
Голами у победителей отметились Роман Старченко (3-я и 57-я минуты), Егор Петухов (33), Евгений Рымарев (35), Никита Михайлис (42), Кертис Волк (47), Артем Лихотников (48, 50), Кирилл Панюков (55), Виктор Сведберг (58) и Егор Шалапов (60). В составе сборной Италии шайбы забросили Анджело Мичели (25), Петер Хохкофлер (42) и Алекс Петан (51). Победа казахстанцев стала самой крупной на текущем турнире.
Команды пересеклись в рамках чемпионата мира шестой раз, каждая одержала по три победы.
Сборная Италии потерпела пятое поражение на турнире, и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы B. Отставание от идущих на четвертом месте американцев составляет 9 очков, что лишает итальянских хоккеистов шансов на плей-офф. Казахстанцы в шести матчах набрали 10 очков и идут на втором месте.
В следующем матче сборная Казахстана 31 мая сыграет с норвежцами, итальянцы днем ранее встретятся с командой Канады.
Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|11-5
|10
|2
|Казахстан
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|21-15
|10
|3
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|4
|США
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|13-5
|9
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|12-11
|8
|6
|Канада
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-14
|6
|7
|Норвегия
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|13-18
|5
|8
|Италия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-30
|0