Сборная Италии проиграла казахстанцам со счетом 3:11 в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана обыграла команду Италии со счетом 11:3 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В, встречи проходят без зрителей.

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Голами у победителей отметились Роман Старченко (3-я и 57-я минуты), Егор Петухов (33), Евгений Рымарев (35), Никита Михайлис (42), Кертис Волк (47), Артем Лихотников (48, 50), Кирилл Панюков (55), Виктор Сведберг (58) и Егор Шалапов (60). В составе сборной Италии шайбы забросили Анджело Мичели (25), Петер Хохкофлер (42) и Алекс Петан (51). Победа казахстанцев стала самой крупной на текущем турнире.

Команды пересеклись в рамках чемпионата мира шестой раз, каждая одержала по три победы.

Сборная Италии потерпела пятое поражение на турнире, и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы B. Отставание от идущих на четвертом месте американцев составляет 9 очков, что лишает итальянских хоккеистов шансов на плей-офф. Казахстанцы в шести матчах набрали 10 очков и идут на втором месте.

В следующем матче сборная Казахстана 31 мая сыграет с норвежцами, итальянцы днем ранее встретятся с командой Канады.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.