Агент Ткачева сообщил, что хоккеист может подписать контракт не только с "Лос-Анджелесом"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нападающий Владимир Ткачев, выступавший за петербургский СКА, в ближайшее время может подписать контракт с одним из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но это не обязательно будет "Лос-Анджелес". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В субботу журналист Джон Ховенн на своей странице в Twitter сообщил, что "Лос-Анджелес" близок к подписанию контракта с Ткачевым. Ранее 25-летний хоккеист расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон, после чего Бабаев в своем Instagram заявил, что игрок планирует продолжить карьеру в НХЛ.

"Владимира Ткачева сейчас даже в России нет, когда он приедет, тогда и будем принимать решение, - сказал Бабаев. - Да, он может подписать в ближайшее время контракт с одним из клубов НХЛ, но это не обязательно будет "Лос-Анджелес".

Ткачев выступал за СКА с сезона-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 45 матчей, в которых он набрал 38 (11 шайб + 27 передач) очков, в плей-офф он сыграл 11 матчей и набрал 8 (1+7) очков. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ткачев играл за уфимский "Салават Юлаев", владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".