Барьерист Шубенков начал олимпийский сезон с победы на Кубке Федерации в Сочи

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков открыл выступления в олимпийском сезоне победой на турнире "Кубок Федерации" в Сочи. Спортсмен показал результат 13,29 секунды.

Второе место по итогам забега занял Артем Макаренко (13,64 секунды), третье - Семен Манаков (14,04).

Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю (13,07). Шубенков в субботу в предварительном забеге пробежал дистанцию за 13,40.

30-летний Шубенков, традиционно пропускающий зимние сезоны, последний раз выходил на старт 19 сентября 2020 года на командном чемпионате России в Сочи. Тогда спортсмен победил с результатом 13,34 секунды.

Шубенков пока не имеет права выступать на международных турнирах, его заявка в настоящее время находится на рассмотрении в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).