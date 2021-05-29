{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Барьерист Шубенков начал олимпийский сезон с победы на Кубке Федерации в Сочи

Легкоатлет показал результат 13,29 секунды на дистанции 110 метров с барьерами
Сергей Шубенков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков открыл выступления в олимпийском сезоне победой на турнире "Кубок Федерации" в Сочи. Спортсмен показал результат 13,29 секунды.

На эту тему
World Athletics выдала нейтральные статусы 23 российским легкоатлетам на 2021 год
World Athletics выдала нейтральные статусы 23 российским легкоатлетам на 2021 год

Второе место по итогам забега занял Артем Макаренко (13,64 секунды), третье - Семен Манаков (14,04).

Лучший результат сезона в мире принадлежит действующему чемпиону мира американцу Гранту Холлоуэю (13,07). Шубенков в субботу в предварительном забеге пробежал дистанцию за 13,40.

30-летний Шубенков, традиционно пропускающий зимние сезоны, последний раз выходил на старт 19 сентября 2020 года на командном чемпионате России в Сочи. Тогда спортсмен победил с результатом 13,34 секунды.

Шубенков пока не имеет права выступать на международных турнирах, его заявка в настоящее время находится на рассмотрении в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Roland Garros
Кафельников считает, что Медведев не сможет далеко продвинуться по сетке на Roland Garros
В первом круге вторая ракетка мира сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом
Читать полностью