Легкоатлет Шубенков заявил, что рассчитывает решить проблемы и выступить на Играх в Токио

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассчитывает в скором времени получить статус нейтрального атлета и выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

Барьерист Шубенков начал олимпийский сезон с победы на Кубке Федерации в Сочи

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали письма.

"Ситуация пока не разрешилась, но скоро разрешится, я надеюсь. Еще Олимпийские игры не потеряны", - сказал Шубенков, подавший заявку на получение нейтрального статуса 5 мая.

В Олимпийских играх в Токио могут выступить только те российские легкоатлеты, кто имеет нейтральный статус.