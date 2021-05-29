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Допинг в спорте

Легкоатлет Шубенков заявил, что находится под постоянным контролем антидопинговых служб

Спортсмен отметил, что рад большому количеству проверок

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по легкой атлетике Сергей Шубенков регулярно проходит допинг-тестирование. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

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"Меня тестируют регулярно, на майские праздники аж два раза приходили, через три дня. Но чем больше меня проверяют, тем лучше. Хочу, чтоб у меня брали еще и еще", - признался Шубенков.

Все кандидаты на участие в легкоатлетическом олимпийском турнире должны сдать в 2021 году определенное количество допинг-проб.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали.

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