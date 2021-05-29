Хиллиард: отстраненный из ЦСКА Джеймс поддерживает команду в "Финале четырех"

КЁЛЬН /Германия/, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Освобожденный от обязанностей в ЦСКА до конца сезона и выступающий в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Майк Джеймс - отличный человек и несмотря ни на что, поддерживает армейцев в "Финале четырех" Евролиги. Об этом ТАСС рассказал защитник Дарран Хиллиард.
По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 13 мая Джеймс подписал контракт с "Нетс" до конца текущего сезона. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.
"Майк отличный человек, и я не удивлен, что он нас поддерживает и переживает за нас, - сказал Хиллиард. - Удивлен, что многие считают его плохим парнем. Я не думаю, что он желал ЦСКА поражения, и благодарен ему, что он нас поддержал".
Can’t hang your head on that one. Fought hard. Proud of my family over there.— Mike James (@TheNatural_05) May 28, 2021
В пятницу ЦСКА уступил турецкому "Анадолу Эфес" в "Финале четырех" Евролиги - 86:89. Армейцы в матче за третье место в воскресенье сыграют с итальянским "Миланом".
"Я не знаю, кто что думает, но я буду играть с "Миланом" только на победу. Не важно, матч за первое, третье или последнее место - я всегда хочу побеждать. К тому же надо хоть как-то реабилитироваться за поражение в пятницу", - добавил Хиллиард.