Хиллиард: отстраненный из ЦСКА Джеймс поддерживает команду в "Финале четырех"

КЁЛЬН /Германия/, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Освобожденный от обязанностей в ЦСКА до конца сезона и выступающий в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Майк Джеймс - отличный человек и несмотря ни на что, поддерживает армейцев в "Финале четырех" Евролиги. Об этом ТАСС рассказал защитник Дарран Хиллиард.

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 13 мая Джеймс подписал контракт с "Нетс" до конца текущего сезона. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

"Майк отличный человек, и я не удивлен, что он нас поддерживает и переживает за нас, - сказал Хиллиард. - Удивлен, что многие считают его плохим парнем. Я не думаю, что он желал ЦСКА поражения, и благодарен ему, что он нас поддержал".