Американские хоккеисты обыграли норвежцев и одержали четвертую победу на чемпионате мира

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 2:1 победила команду Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Гарленд (11-я минута) и Тэйдж Томпсон (28). У проигравших отличился Кен Андре Олимб (55).
Сборная США после поражения в стартовом матче чемпионата мира от финнов (1:2) одержала четыре победы подряд и набрала 12 очков. Американцы возглавили турнирную таблицу группы B. Сборная Норвегии набрала пять очков и занимает предпоследнее, седьмое место. Норвежские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
В следующем матче сборная США 31 мая сыграет с командой Германии. Норвежцы в тот же день встретятся со сборной Казахстана.
Американцы и норвежцы провели 24-й матч на чемпионатах мира. Сборная США одержала 23-ю победу. Норвежская команда праздновала успех на турнире 1951 года (3:0).
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|США
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|15-6
|12
|2
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|11-5
|10
|3
|Казахстан
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|21-15
|10
|4
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|12-11
|8
|6
|Канада
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|10-14
|6
|7
|Норвегия
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|14-20
|5
|8
|Италия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-30
|0