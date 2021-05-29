Американские хоккеисты обыграли норвежцев и одержали четвертую победу на чемпионате мира

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 2:1 победила команду Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Гарленд (11-я минута) и Тэйдж Томпсон (28). У проигравших отличился Кен Андре Олимб (55).

Сборная США после поражения в стартовом матче чемпионата мира от финнов (1:2) одержала четыре победы подряд и набрала 12 очков. Американцы возглавили турнирную таблицу группы B. Сборная Норвегии набрала пять очков и занимает предпоследнее, седьмое место. Норвежские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

В следующем матче сборная США 31 мая сыграет с командой Германии. Норвежцы в тот же день встретятся со сборной Казахстана.

Американцы и норвежцы провели 24-й матч на чемпионатах мира. Сборная США одержала 23-ю победу. Норвежская команда праздновала успех на турнире 1951 года (3:0).

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.