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ЧМ по хоккею в Риге

Американские хоккеисты обыграли норвежцев и одержали четвертую победу на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 2:1
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 2:1 победила команду Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Гарленд (11-я минута) и Тэйдж Томпсон (28). У проигравших отличился Кен Андре Олимб (55).

Сборная США после поражения в стартовом матче чемпионата мира от финнов (1:2) одержала четыре победы подряд и набрала 12 очков. Американцы возглавили турнирную таблицу группы B. Сборная Норвегии набрала пять очков и занимает предпоследнее, седьмое место. Норвежские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

В следующем матче сборная США 31 мая сыграет с командой Германии. Норвежцы в тот же день встретятся со сборной Казахстана.

Американцы и норвежцы провели 24-й матч на чемпионатах мира. Сборная США одержала 23-ю победу. Норвежская команда праздновала успех на турнире 1951 года (3:0).

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1США540000115-612
2Финляндия430010011-510
3Казахстан620200221-1510
4Германия430000119-99
5Латвия520020112-118
6Канада520000310-146
7Норвегия610100414-205
8Италия50000058-300

 

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