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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк: россиянам нужна была победа над швейцарцами на чемпионате мира как воздух

Россияне обыграли швейцарцев со счетом 4:1
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Победа сборной России по хоккею на чемпионате мира над швейцарцами был сродни глотку свежего воздуха. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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"Очень важная победа, она нужна была как воздух, учитывая, что и для швейцарцев это был важный матч. И если бы мы проиграли, то были бы проблемы, все было бы не так просто, - сказал Третьяк. - Для ребят был тяжелый матч - они сделали много того, чего не делали раньше. Достойный матч провели вратарь, защита, и самое главное в таких играх - дисциплина, настрой, игра на пятачке".

Передачу в голевой атаке, когда была заброшена победная шайба, Павлу Карнаухову отдал Сергей Толчинский в падении, держа клюшку в одной руке. "Его действие - это азарт, желание сделать все для того, чтобы победить. Это говорит о заряженности на игру", - отметил президент ФХР.

Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. В следующем матче российская команда 31 мая сыграет со шведами.

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