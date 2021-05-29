Мессина: матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения для "Милана" и ЦСКА

КЁЛЬН /Германия/, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА и итальянский "Милан" не будут напрягаться в матче за третье место Евролиги, для команд эта игра не будет иметь никакого значения. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Милана" Этторе Мессина.

ЦСКА сыграет с "Миланом" за бронзовые медали турнира в воскресенье. Позже в решающей игре сыграют турецкий "Анадолу Эфес" и испанская "Барселона".

"Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения, - сказал Мессина. - Армейцам надо быть осторожными - им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам - полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА - две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться".