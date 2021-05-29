Хоккеисты сборной России Орлов, Тарасенко и Григоренко сыграют в матче против шведов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нападающие сборной России по хоккею Владимир Тарасенко и Михаил Григоренко, а также защитник Дмитрий Орлов сыграют в следующем матче предварительного этапа чемпионата мира против шведов. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

Клубы Тарасенко и Орлова - "Сент-Луис" и "Вашингтон" соответственно - завершили борьбу в Кубке Стэнли, игроки согласились присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Риге. Григоренко пропустил последние три матча команды на турнире из-за травмы, полученной в игре против британцев (7:1), защитник Артем Зуб не сыграл из-за повреждения, полученного во встрече с датчанами (3:0) в среду.

"Орлов, Тарасенко и Григоренко входят [в список тех, кто сыграет в матче против шведов], Зуб - мы надеемся. В этом матче выйдет уже приближенный к плей-офф состав", - сказал Брагин.

Также он ответил на вопрос о том, кто выпадет из состава. "Сейчас будем анализировать и думать", - добавил специалист.

Матч сборных России и Швеции пройдет 31 мая. Россияне после пяти матчей возглавляют турнирную таблицу группы А с 12 очками.