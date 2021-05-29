Хоккеист сборной России Толчинский прокомментировал свой голевой пас в игре со швейцарцами

ТАСС, 29 мая. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Толчинский не мог не отдать передачу Павлу Карнаухову в моменте с его голом. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу россияне обыграли швейцарцев со счетом 4:1. На счету Толчинского две заброшенные шайбы и одна результативная передача в моменте с победной шайбой Карнаухова. Толчинский отдал пас, сидя на льду и держа клюшку в одной руке.

"На самом деле мне больше ничего просто больше не оставалось, так что хорошо, что так получилось, - сказал Толчинский. - Просто я знал, что Паша [Карнаухов] едет на пятак и постарался ее туда откинуть, здорово, что он хорошо владеет коньками и клюшкой и сумел подстроиться. На самом деле это не так сложно, просто клюшкой махнул - и все. Мне просто ничего больше не оставалось, единственный вариант был - доставить ее на пятак".

"Там [до конца матча] оставалось 10 минут, я думаю, что любой гол бы мог стать переломным, но хорошо, что забили мы. Конечно, когда за 10 минут вырываешься вперед, сопернику очень тяжело отыграться, потому что понятно, что команда, которая забила, будет играть по счету, в откат, что мы и сделали. Мы минимизировали ошибки, стали играть от обороны, и это принесло свои плоды - они ошиблись, а мы этим воспользовались", - добавил нападающий.