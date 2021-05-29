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ММА

Умар Нурмагомедов: Стерлинг не заслужил пояс чемпиона UFC

По мнению российского бойца, американец не сможет избежать реванша против Петра Яна
Умар Нурмагомедов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Умар Нурмагомедов
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Американец Алджамейн Стерлинг не заслужил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение журналистам высказал российский боец Умар Нурмагомедов.

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Стерлинг стал чемпионом UFC 7 марта после поединка против россиянина Петра Яна. Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом.

"Фиктивным - да. Заслужил ли он пояс? Нет, он не завоевал этот пояс. Петр допустил ошибку, и Стерлингу подарили этот пояс", - сказал Нурмагомедов.

"Стерлинг не сможет избежать реванша с Яном. UFC этого не допустит", - добавил боец.

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