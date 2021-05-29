Российские самбисты завоевали 16 медалей на чемпионате Европы

ТАСС, 29 мая. Сборная России по самбо завоевала 16 наград на чемпионате Европы. Соревнования прошли на Кипре.

Золотые медали на турнире завоевали Татьяна Шуянова (весовая категория до 59 кг), Айко Ри (до 65 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг), Владимир Гладких (до 58 кг), Магомед Гаджиев (до 71 кг), Аскербий Гербеков (до 79 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг).

Серебряные медали достались Екатерине Долгих (до 50 кг), Александру Чеботарю (до 64 кг), Андрею Волкову (свыше 98 кг). Обладателями бронзовых наград стали Елизавета Сыщикова (до 54 кг), Анна Балашова (до 80 кг).

В боевом самбо победы на свой счет записали Ай-Херел Хертек (до 58 кг), Павел Пантелеев (до 64 кг), Сослан Джанаев (свыше 98 кг). Бронзовую медаль завоевал Наиль Будаков (до 71 кг).