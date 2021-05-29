Роман Ротенберг: сборные России и Швейцарии показали настоящий хоккей без грязи

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сборные России и Швейцарии в матче предварительного этапа чемпионата мира показали хоккей на высоких скоростях и играли без грязи. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба российской команды, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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В субботу российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии со счетом 4:1. Ворота россиян защищал Александр Самонов. Подопечные Валерия Брагина после пяти матчей возглавляют турнирную таблицу группы А с 12 очками. "Сегодня был очень важный матч, мы к этой игре очень серьезно готовились, была проведена серьезная работа в тренировочном процессе при подготовке к матчу, собрание, мы серьезно разбирали соперника - его большинство, меньшинство, - сказал Ротенберг. - Надо отметить сегодня наши спецбригады - это важный компонент, может быть, даже важнейший, у нас сегодня были три фактора, которые повлияли на победу - бригады большинства, меньшинства и блокированные броски - у нас было 30 блокированных бросков! Это говорит о командной работе, о том, что до ворот ничего не долетает, это коллективный труд и личный вклад каждого. Обязательно надо отметить игру вратаря в первом периоде, в нем мы входили в игру, так как два дня до этого не играли, нащупали тонус к середине второго периода, и уже с него по скоростям, по движению стали превосходить соперника, за счет этих всех деталей мы смогли победить, это работа всего штаба, команды".

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"Надо отметить хорошее физическое состояние игроков на сегодняшний день, мы можем по ходу игры добавлять, и это нам дает возможность дальше так же готовиться к следующим матчам. Как мы всегда говорим, самая важная игра - следующая, впереди очень серьезный соперник - сборная Швеции. Сейчас мы немного порадовались, потому что понимали, насколько сегодняшний матч был важным, поблагодарили всех, но работа продолжается, мы продолжаем оттачивать детали, так как еще есть вещи, которые нас не устраивают, поэтому работаем над ними. Завтра будет командное собрание, на котором мы их разберем, и будем готовиться к сборной Швеции, которая является самым принципиальным нашим соперником", - отметил собеседник ТАСС.