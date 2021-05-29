Хабиб Нурмагомедов отказался организовать бой Александра Емельяненко и Джигана

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался организовать поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом). Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

Ранее Емельяненко и Джиган заявляли о желании провести поединок. На данный момент не утверждено, по каким правилам пройдет бой.

"Нам абсолютно неинтересен такой бой как организаторам. Мы не двигаемся в этом направлении. А со стороны можно посмотреть", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов владеет лигой Eagle Fighting Championship (EFC), которая проводит турниры по смешанным единоборствам.