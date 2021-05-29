Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Кадырова про "проект UFС" в свой адрес

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что он является проектом UFC. Об этом Нурмагомедов рассказал журналистам.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Высказывание главы Чечни вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях. Позднее Кадыров заявил, что в слове "проект", которое он использовал в отношении Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания.
"Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC", - сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.