Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Кадырова про "проект UFС" в свой адрес

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Высказывание главы Чечни вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях. Позднее Кадыров заявил, что в слове "проект", которое он использовал в отношении Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания.

"Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.