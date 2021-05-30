Еще один шаг к плей-офф. Российские хоккеисты победили швейцарцев в матче чемпионата мира

ТАСС, 30 мая. Сборная России по хоккею в пятом матче на предварительном этапе чемпионата мира обыграла команду Швейцарии со счетом 4:1. Три очка в игре набрал нападающий Сергей Толчинский, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в третьем периоде. По сравнению с матчем против сборной Дании состав россиян претерпел минимальные изменения: Максим Шалунов переместился на фланг первого звена, а его место в центре занял Дмитрий Воронков, которого подняли из второго звена. Соответственно, во вторую тройку нападения отправился Александр Барабанов. Ворота в матче защищал Александр Самонов, который провел свой четвертый матч на турнире.

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Как и в игре с датчанами, команды не могли открыть счет в первом половине матча, хотя игра шла на высоких скоростях и с большим количеством моментов у обоих ворот. Первый гол болельщики увидели только на 46-й минуте: Антон Бурдасов в большинстве, получив шайбу в своей зоне, преодолел всю площадку и, сблизившись с вратарем, бросил в дальний угол. Отыграться швейцарцам удалось в третьем периоде за счет гола Нико Хишира, который замкнул на дальней штанге поперечную передачу от Андреса Амбюля. Снова выйти вперед россияне смогли через две минуты. Толчинский поборолся в чужой зоне, сумел сохранить шайбу и переправить ее на пятак, уже сидя на льду и держа клюшку одной рукой. Перед вратарем оказался Павел Карнаухов, который и переправил шайбу в ворота. Еще через две минуты Толчинский уже смог отличиться сам: ему удалось выйти один на один с Рето Беррой и переиграть его. Окончательный счет в матче установил все тот же Толчинский. За две секунды до сирены он точным броском поразил уже пустые ворота швейцарцев. После этой победы в активе россиян 12 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице группы А, уступая только словакам, которые также набрали 12 очков.

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"Сегодня был очень важный матч, мы к этой игре очень серьезно готовились, была проведена серьезная работа в тренировочном процессе при подготовке к матчу, собрание, мы серьезно разбирали соперника - его большинство, меньшинство, - сказал в беседе с ТАСС глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. - Надо отметить сегодня наши спецбригады - это важный компонент, может быть, даже важнейший, у нас сегодня были три фактора, которые повлияли на победу - бригады большинства, меньшинства и блокированные броски - у нас было 30 блокированных бросков! Это говорит о командной работе, о том, что до ворот ничего не долетает, это коллективный труд и личный вклад каждого. Обязательно надо отметить игру вратаря в первом периоде, в нем мы входили в игру, так как два дня до этого не играли, нащупали тонус к середине второго периода, и уже с него по скоростям, по движению стали превосходить соперника, за счет этих всех деталей мы смогли победить, это работа всего штаба, команды". "Просто махнул клюшкой" Президент ФХР Владислав Третьяк сравнил победу над швейцарцами с глотком воздуха, который был необходим сборной России. "Очень важная победа, она нужна была как воздух, учитывая, что и для швейцарцев это был важный матч, и если бы мы проиграли, то были бы проблемы, все было бы не так просто. Для ребят был тяжелый матч - они сделали много того, чего не делали раньше. Достойный матч провели вратарь, защита, и самое главное в таких играх - дисциплина, настрой, игра на пятачке".

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Однако не победа привлекла больше всего внимания к этому матчу, а невероятная передача Толчинского. Сам хоккеист скромно отметил, что не мог не сделать передачу. "На самом деле мне ничего просто больше не оставалось, так что хорошо, что так получилось, - сказал Толчинский. - Просто я знал, что Паша [Карнаухов] едет на пятак и постарался шайбу туда откинуть, здорово, что он хорошо владеет коньками и клюшкой и сумел подстроиться. На самом деле это не так сложно, просто клюшкой махнул - и все. Единственный вариант был - доставить шайбу на пятак". Карнаухов же отметил, что он ожидал передачи от Толчинского. "Хорошо прошли среднюю зону, без потерь, Сергей движение сделал - все от простого, я ехал на ворота, ожидал передачи на пятак, так и произошло. Соответственно, забили гол. Не то чтобы [швейцарцы] неудобный соперник - они хорошая команда, поэтому, конечно, нам было нелегко, но мы открыли счет в неравных составах. Игра шла до ошибки, которой мы воспользовались, но она была тяжелой", - сказал хоккеист. Третьяк же отметил самоотверженность в действиях Толчинского. "Его действие - это азарт, желание сделать все для того, чтобы победить. Это говорит о заряженности на игру", - сказал он. "Он всегда был в расширенном списке, мы следили за ним и личные беседы проводили, поэтому рассчитывали всегда на него, поэтому он и играет в сборной, - сказал о Толчинском главный тренер россиян Валерий Брагин. - Второй и третий голы стали определяющими, с его стороны был хороший третий период, надеемся, что продолжит так же. Самое главное, что он [в моменте с передачей] правильно сыграл - залез в глубину и в падении отдавал, он боролся до конца, и это большой плюс для него". 11 шайб в ворота итальянцев Сборная Италии считается аутсайдером турнира, и пока итальянцы не сделали ничего, чтобы избавиться от этого статуса. До матча против сборной Казахстана они в четырех встречах пропустили 19 шайб и забросили всего пять. Им не удалось выиграть ни одного матча.

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Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 11:3 и стала первой на турнире, когда одной из команд удалось забросить больше десяти шайб. До этого больше всех голов забросили швейцарцы в матче со словаками, который закончился со счетом 8:1. Самым результативным стал третий период, когда казахстанцы забросили целых восемь шайб: четыре в ворота Джастина Фацио и четыре - после выхода Давиде Фадани. Благодаря победе казахстанские хоккеисты укрепили свои позиции в зоне плей-офф, набрав 10 очков после шести матчей. Итальянцы замыкают турнирную таблицу группы В, не набрав очков. На их удачу в нынешнем сезоне ни одна из команд не покинет элитный дивизион в связи с тем, что турниры в низших дивизионах были отменены из-за коронавируса. В других матчах дня сборная Чехии со счетом 6:1 обыграла команду Великобритании, американцы оказались сильнее норвежцев (2:1), финны одержали победу над немцами (2:1), а словацкие хоккеисты всухую обыграли датчан (2:0). Предварительный этап турнира, который проходит в Риге, завершится 1 июня. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Словакия 5 4 0 0 0 0 1 13-12 12 2 Россия 5 4 0 0 0 0 1 19-8 12 3 Швейцария 5 3 0 0 0 0 2 15-14 9 4 Чехия 5 2 1 0 0 0 2 18-14 8 5 Дания 6 2 1 0 0 0 3 12-13 8 6 Швеция 5 2 0 0 0 0 3 16-10 6 7 Великобритания 6 1 0 0 0 1 4 10-25 4 8 Белоруссия 5 1 0 0 0 1 3 10-17 4