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Лига чемпионов

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов

Автором единственного забитого мяча в финальном матче стал Кай Хаверц
Кай Хаверц EPA-EFE/Jose Coelho
Описание
Кай Хаверц
© EPA-EFE/Jose Coelho

ТАСС, 29 мая. Футболисты "Челси" со счетом 1:0 обыграли "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в португальском городе Порту.

Гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

"Челси" в третий раз в истории сыграл в финале Лиги чемпионов. В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", проиграла "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6), а в 2012-м на арене соперника оказалась сильнее германской "Баварии" (1:1, по пенальти - 4:3). "Манчестер Сити" впервые в истории принял участие в финальном матче Лиги чемпионов.

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