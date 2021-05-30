"Портленд" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НБА с "Денвером"

ТАСC, 30 мая. "Портленд" дома победил "Денвер" со счетом 115:95 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Портленда" Норман Пауэлл, набравший 29 очков. У "Денвера" больше всех очков в активе центрового Николы Йокича (16). Разыгрывающий "Портленда" Дэмиан Лиллард оформил дабл-дабл (10 очков + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 1 июня в Денвере.

По итогам регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в таблице Западной конференции, "Портленд" стал шестым.