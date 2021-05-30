"Юта" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБА с "Мемфисом"

ТАСС, 30 мая. "Юта" в гостях победила "Мемфис" со счетом 121:111 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Юты" Донован Митчелл (29 очков). В составе "Мемфиса" больше всех очков набрал разыгрывающий Джа Морант (28). Дабл-даблы оформили центровой "Юты" Руди Гобер (15 очков + 14 подборов), форвард "Мемфиса" Кайл Андерсон (11 очков + 13 подборов) и центровой "Мемфиса" Йонас Валанчюнас (10 очков + 13 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Юты". Следующий матч пройдет 1 июня в Мемфисе.

"Юта" в регулярном чемпионате заняла первое место в Западной конференции, "Мемфис" стал девятым и пробился в плей-офф через раунд плей-ин.

В другом матче дня "Филадельфия" в гостях обыграла "Вашингтон" (132:103) и повела в серии со счетом 3-0. Следующая встреча пройдет 1 июня в Вашингтоне.