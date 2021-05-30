СМИ: Подколзин заключил контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

ТАСС, 30 мая. Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Об этом на своей странице в Twitter написал журналист портала The Athletic Рик Далиуол.

19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка.

Подколзин является воспитанником СКА. За основную команду он выступает с 2018 года. Всего на счету нападающего в Континентальной хоккейной лиге 88 матчей, в которых он набрал 33 очка (14 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На драфте НХЛ 2019 года Подколзин был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером.