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НХЛ

СМИ: Подколзин заключил контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Россиянин подписал трехлетний контракт новичка

ТАСС, 30 мая. Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". Об этом на своей странице в Twitter написал журналист портала The Athletic Рик Далиуол.

19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка.

Подколзин является воспитанником СКА. За основную команду он выступает с 2018 года. Всего на счету нападающего в Континентальной хоккейной лиге 88 матчей, в которых он набрал 33 очка (14 голов + 19 передач). В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На драфте НХЛ 2019 года Подколзин был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером.

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