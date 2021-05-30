Гендиректор "Уфы" Газизов считает, что Зинченко еще сыграет в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украинский защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который ранее выступал за "Уфу", еще не раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Девять лет спустя. "Челси" во второй раз стал победителем футбольной Лиги чемпионов

В субботу "Манчестер Сити" проиграл английскому "Челси" со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил Кай Хаверц. Зинченко не успел за Хаверцом после продольной передачи, тот убежал один на один с вратарем и поразил цель. Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год.

"Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и "Челси", и "Манчестер Сити" отлично сыграли, - сказал Газизов. - Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале [Лиги чемпионов]".

Зинченко 24 года, он перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году. В минувшем сезоне украинский защитник провел за "Манчестер Сити" 32 матча, в которых отдал две голевые передачи. Футболист является трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, также один раз выигрывал кубок страны. Зинченко вошел в расширенный состав сборной Украины на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 странах.