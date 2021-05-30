Российский клуб может получить wild card для участия в новом сезоне баскетбольной Евролиги

"Мы общаемся с менеджментом Единой лиги ВТБ по поводу предоставления wild card, - сказал Бертомеу. - Уверен, в течение нескольких недель мы достигнем какой-то договоренности".

КЁЛЬН /Германия/, 30 мая. /ТАСС/. Единая лига ВТБ и Евролига общаются по поводу предоставления российскому баскетбольному клубу специального приглашения (wild card) для участия в следующем сезоне главного клубного турнира континента. Об этом журналистам рассказал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

На данный момент в следующем сезоне Евролиги выступят российский ЦСКА как обладатель лицензии А, которой владеют 11 клубов - основателей турнира, и казанский УНИКС как финалист прошлого розыгрыша Еврокубка - второго по силе европейского турнира.

Бертомеу рассказал о ситуации с подмосковными "Химками", у которых по ходу сезона возникли финансовые проблемы. "То, что случилось с "Химками" в этом сезоне, это очень плохо для баскетбола, - отметил глава лиги. - Поэтому в дальнейшем мы будем делать финансовый фейр-плей еще более строгим".

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что в следующем сезоне "Химки" из-за финансовых проблем могут не сыграть в Единой лиге ВТБ.