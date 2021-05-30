Назван расширенный состав сборной России по баскетболу на отборочный турнир Олимпиады

ТАСС, 30 мая. Тренерский штаб сборной России по баскетболу назвал расширенный состав на заключительные матчи отборочного этапа к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В состав команды, которую возглавляет Сергей Базаревич, вошли 22 игрока:

защитники - Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все - "Нижний Новгород"), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба - ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин ("Енисей"), Григорий Мотовилов, ("Локомотив-Кубань"), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов ("Зенит");

форварды - Семен Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба - "Нижний Новгорд"), Евгений Валиев ("Химки"), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков ("Зенит"), Антон Квитковских ("Автодор");

центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь ("Нижний Новгород"), Владимир Ивлев ("Парма"), Тимофей Мозгов ("Химки").

Отборочный мини-турнир с участием сборной России пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне сыграют в группе А с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Лучшие две команды из групп А и В выйдут в полуфинал, победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпийские игры.