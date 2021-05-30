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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Президент Евролиги допустил, что Россия может принять "Финал четырех" в обозримом будущем

Конкретное место проведения турнира пока не называется
Президент Евролиги Жорди Бертомеу EPA-EFE/David Aguilar
Описание
Президент Евролиги Жорди Бертомеу
© EPA-EFE/David Aguilar

КЁЛЬН /Германия/, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги в обозримом будущем, но конкретную дату и место проведения еще предстоит выбрать. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

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"Мы проводили "Финал четырех" в Москве в 2005 году, - сказал Бертомеу. - После была возможность провести на "ВТБ-Арене", но не сложилось. Но я уверен, что "Финал четырех" вернется в Россию - это вопрос обозримого будущего. Это не что-то невозможное. Вопрос - когда и в каком месте он может пройти".

"Финал четырех" нынешнего сезона проходит в германском Кёльне. В воскресенье в матче за первое место сыграют испанская "Барселона" и турецкий "Анадолу Эфес", за третье место поборются российский ЦСКА и итальянский "Милан".

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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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