Чеферин: "Реал", "Ювентус" и "Барселона" выступают против сотен других клубов

ТАСС, 30 мая. Руководители испанских футбольных клубов "Реал" и "Барселона", а также итальянского "Ювентуса" выступают против сотен других команд, поддерживая проект Суперлиги. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит "Газета.Ru" с ссылкой на Mundo Deportivo.

Во вторник УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении клубов по подозрению в нарушении нормативно-правовой базы организации. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги 12 клубами.

"Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трех клубов против сотен других, правильный подход - диалог, - сказал Чеферин. - Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроем".

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.