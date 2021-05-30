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ММА

Боец Магомедшарипов может завершить карьеру из-за проблем с иммунной системой

Окончательное решение будет принято после операции
Забит Магомедшарипов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Забит Магомедшарипов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проблемы с иммунной системой мешают российскому бойцу смешанного стиля Забиту Магомедшарипову готовиться к поединкам, в связи с чем он может завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Как ранее сообщал ТАСС, Магомедшарипов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Россиянин в апреле был исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за длительного перерыва.

"У Забита есть проблемы с иммунной системой, они мешают полноценно готовиться к поединкам. Да, он может завершить карьеру. Но окончательного решения на этот счет нет. Он перенесет операцию, которая может убрать проблемы со здоровьем, и дальше будет понятно", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. В последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года, победив в UFC американца Келвина Каттара. В UFC россиянин выступает с 2017 года, выиграв все шесть боев.

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