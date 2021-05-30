Агент Голдобина сообщил, что хоккеист ведет переговоры с клубом НХЛ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нападающий Николай Голдобин ведет переговоры с одним из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург", в который был обменян в декабре 2020 года.

"Мы ведем переговоры с клубом НХЛ, но не с несколькими. Коля является ограниченно свободным агентом, "Металлург" сделал предложение", - сказал Исаков.

Также агент ответил на вопрос о том, останется ли Голдобин в Магнитогорске, если не удастся договориться с клубом НХЛ. "Мы живем согласно регламенту КХЛ. На Голдобина права у "Металлурга", - добавил агент.

В 2014 году Голдобин был выбран в первом раунде драфта под общим 27-м номером клубом "Сан-Хосе". Также в НХЛ он играл за "Ванкувер". Всего на счету хоккеиста 125 матчей в НХЛ, в которых он набрал 46 (19 голов + 27 передач) очков. В КХЛ Голдобин провел 52 матча и имеет в своем активе 28 (11+17) очков.