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Roland Garros

Организаторы Roland Garros могут дисквалифицировать Осаку за отказ общаться со СМИ

За игнорирование пресс-конференции после победы в первом круге турнира японская спортсменка была оштрафована на $15 тыс
Наоми Осака EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС. 30 мая. Организаторы Roland Garros пригрозили второй ракетке мира японке Наоми Осаке дисквалификацией за отказ общаться со СМИ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее 23-летняя спортсменка заявила, что во время Roland Garros она не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях. Организаторы турнира обратились к ней с просьбой пересмотреть свою позицию по этому вопросу, однако Осака после победы в первом раунде над румынкой Патрисией Марией Тиг в воскресенье отказалась общаться со СМИ. В результате было принято решение оштрафовать теннисистку на $15 тыс.

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Организаторы Roland Garros сообщили Осаке, что она может понести более суровое наказание, если продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ. Возможные санкции включают в себя отстранение от участия в турнире.

Также пресс-служба соревнований сообщила, что для организаторов имеет первостепенное значение психологическое здоровье игроков. После заявления Осаки организаторы турниров серии Большого шлема направили ей обращения с предложением о помощи.

Во втором круге Roland Garros Осака должна встретиться с румынкой Аной Богдан. Турнир завершится 13 июня

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