Организаторы Roland Garros могут дисквалифицировать Осаку за отказ общаться со СМИ

ТАСС. 30 мая. Организаторы Roland Garros пригрозили второй ракетке мира японке Наоми Осаке дисквалификацией за отказ общаться со СМИ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Ранее 23-летняя спортсменка заявила, что во время Roland Garros она не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях. Организаторы турнира обратились к ней с просьбой пересмотреть свою позицию по этому вопросу, однако Осака после победы в первом раунде над румынкой Патрисией Марией Тиг в воскресенье отказалась общаться со СМИ. В результате было принято решение оштрафовать теннисистку на $15 тыс.
Организаторы Roland Garros сообщили Осаке, что она может понести более суровое наказание, если продолжит игнорировать свои обязательства перед СМИ. Возможные санкции включают в себя отстранение от участия в турнире.
Также пресс-служба соревнований сообщила, что для организаторов имеет первостепенное значение психологическое здоровье игроков. После заявления Осаки организаторы турниров серии Большого шлема направили ей обращения с предложением о помощи.
Во втором круге Roland Garros Осака должна встретиться с румынкой Аной Богдан. Турнир завершится 13 июня
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