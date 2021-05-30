Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии со счетом 0:6 проиграла команде Швейцарии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

В составе победителей шайбы забросили Кристоф Бертши (1-я минута), Жоэль Вермин (19 и 53), Свен Андригетто (22), Грегори Хофманн (33) и Фабрис Герцог (58). Ворота швейцарской команды защищал Леонардо Дженони.

Сборная Швейцарии набрала 12 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. В заключительной встрече группового этапа швейцарцы 1 июня встретятся с командой Великобритании.

Команда Белоруссии с четырьмя очками занимает последнее, восьмое место в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Последний раз белорусские хоккеисты играли в плей-офф на чемпионате мира 2015 года, где в четвертьфинале проиграли канадцам со счетом 0:9. По итогам мирового первенства 2018 года сборная Белоруссии покинула элитный дивизион чемпионата мира, но спустя год сумела вернуться. В заключительном матче нынешнего турнира белорусы 1 июня сыграют со сборной России.

Чемпионат мира 2021 года изначально должен был пройти в Минске и Риге. Но в январе Международная федерация хоккея приняла решение перенести турнир из Белоруссии из-за соображений безопасности.

Мировое первенство в Риге завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.