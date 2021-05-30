Сборная Канады разгромила команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 7:1 победила команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе B.
В составе победителей шайбы забросили Коул Перфетти (3-я минута), Эндрю Манжипан (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Максим Комтуа (38) и Брэндон Пирри (56). У итальянцев отличился Анджело Мичели (31).
Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.
Итальянцы потерпели шестое поражение в основное время и не набрали очков на турнире. Команда лишилась шансов подняться с последнего места в группе. В заключительной встрече итальянские хоккеисты 1 июня сыграют с командой США.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|5
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|13-6
|13
|2
|США
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|15-6
|12
|3
|Казахстан
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|21-15
|10
|4
|Германия
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|20-11
|9
|5
|Канада
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-15
|9
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|12-11
|8
|7
|Норвегия
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|14-20
|5
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9-37
|0