Сборная Канады разгромила команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 7:1 победила команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе B.

Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

В составе победителей шайбы забросили Коул Перфетти (3-я минута), Эндрю Манжипан (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Максим Комтуа (38) и Брэндон Пирри (56). У итальянцев отличился Анджело Мичели (31).

Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.

Итальянцы потерпели шестое поражение в основное время и не набрали очков на турнире. Команда лишилась шансов подняться с последнего места в группе. В заключительной встрече итальянские хоккеисты 1 июня сыграют с командой США.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.