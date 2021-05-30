{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Канады разгромила команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу родоначальников хоккея
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 7:1 победила команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе B.

На эту тему
Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

В составе победителей шайбы забросили Коул Перфетти (3-я минута), Эндрю Манжипан (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Максим Комтуа (38) и Брэндон Пирри (56). У итальянцев отличился Анджело Мичели (31).

Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.

Итальянцы потерпели шестое поражение в основное время и не набрали очков на турнире. Команда лишилась шансов подняться с последнего места в группе. В заключительной встрече итальянские хоккеисты 1 июня сыграют с командой США.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия540010013-613
2США540000115-612
3Казахстан620200221-1510
4Германия530000220-119
5Канада630000317-159
5Латвия520020112-118
7Норвегия610100414-205
8Италия60000069-370

 

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Летние олимпийские виды спорта
Екимов надеется, что велогонщик Власов принесет сборной России олимпийскую медаль
Власов занял четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия"
Екимов надеется, что велогонщик Власов принесет сборной России олимпийскую медаль
Читать полностью