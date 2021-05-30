Красноярский "Енисей-СТМ" стал чемпионом России по регби

ТАСС, 30 мая. Красноярский "Енисей-СТМ" со счетом 29:13 обыграл пензенский "Локомотив" в ответном финальном матче серии Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча прошла в Пензе.

В первой встрече "Енисей-СТМ" одержал победу со счетом 48:6. Третье место занял красноярский клуб "Красный Яр".

"Енисей-СТМ" стал самым титулованным клубом России, выиграв чемпионат страны в 11-й раз. 10 титулов в активе команды "Красный Яр", восемь раз первое место занимал клуб "ВВА-Подмосковье".

"Енисей-СТМ" завоевал титул в пятый раз подряд. В прошлом сезоне турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса.