Екимов надеется, что велогонщик Власов принесет сборной России олимпийскую медаль

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов выразил надежду на то, что занявший четвертое место в общем зачете престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия" Александр Власов принесет сборной России медаль на Олимпийских играх. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье завершилась многодневная велогонка "Джиро д'Италия". Первое место в общем зачете занял колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс"). Россиянин Власов, представляющий казахстанскую команду "Астана", стал четвертым, еще один россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) снялся после пятого этапа из-за травмы.

"Когда Власов начал стабильно выступать в больших гонках, занимая призовые места, я предрек ему большое будущее, потому что в велоспорте не так много спортсменов, которые способны участвовать в Гранд-турах и биться за победу, - сказал Екимов. - Я горд и рад, что Власов один из этой когорты, команда "Астана" устойчивая и стабильная, но я думаю, что это не предел для Саши. Или "Астана" пересмотрит отношение к нему, или другая команда даст возможность быть стопроцентным лидером. Как бы то ни было, четвертое место - это достойный результат на Гранд-туре, чем является "Джиро д'Италия".

"Поэтому мы все с надеждой смотрим на август, видим Александра на старте групповой олимпийской гонки и надеемся, что он принесет медаль, которую мы ждем очень долгое время. У нас три лицензии, три стартовые позиции на Олимпийских играх - у Сивакова, Власова и Ильнура Закарина. Я надеюсь, что эти ребята под руководством именно Закарина как капитана сборной завоюют для страны олимпийскую медаль, не важно какого достоинства. В нашей ситуации любая олимпийская медаль в шоссейной гонке будет рассматриваться как золотая лично для меня", - добавил собеседник агентства.

Власову 25 лет. В прошлом году он участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Та многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено.