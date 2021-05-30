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Roland Garros

Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Лейла Фернандес из Канады победила 20-летнюю россиянку со счетом 6:2, 6:1

ТАСС, 30 мая. Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла Лейле Фернандес из Канады в матче первого круга Roland Garros.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 18-летней канадки, занимающей 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Потаповой 20 лет, она занимает 78-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Australian Open в 2021 году.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.

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