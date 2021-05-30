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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Шенгелия: ЦСКА может гордиться выходом в "Финал четырех" Евролиги и игрой в нем

Армейцы заняли четвертое место в главном европейском клубном турнире

КЁЛЬН, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА могут гордиться выходом в "Финал четырех" Евролиги и показанной в нем игрой, учитывая проблемы, через которые команда прошла в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал форвард армейцев Торнике Шенгелия.

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В воскресенье ЦСКА в матче за третье место Евролиги проиграл итальянскому "Милану" со счетом 73:83.

"Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне, - сказал Шенгелия. - Мы смогли объединиться и бились до конца. Даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Мы бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого "Финала четырех".

В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с УНИКСом. Первая встреча состоится 5 июня в Казани.

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"Финал четырех" баскетбольной Евролиги
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