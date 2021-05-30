Кузнецова проиграла Азаренко в первом круге Roland Garros

Встреча, продолжавшаяся два часа, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу 31-летней белорусской теннисистки, посеянной на турнире под 15-м номером. 35-летняя Кузнецова занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели 11-й матч друг против друга, Азаренко одержала седьмую победу.

В активе Кузнецовой 18 побед на соревнованиях под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема - US Open (2004) и Roland Garros (2009). На счету Азаренко 21 титул на турнирах WTA. Она является двукратной победительницей Australian Open (2012, 2013), дважды белоруска доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Roland Garros (2013). На Олимпиаде 2012 года Азаренко завоевала золотую медаль в миксте и бронзовую награду в одиночном разряде.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.