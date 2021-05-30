Тарасенко и Орлов вошли в планируемый состав сборной России по хоккею на матч со шведами

ТАСС, 30 мая. Нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов вошли в планируемый состав сборной России по хоккею на матч предварительного этапа чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Защищать ворота российской команды будет Александр Самонов, запасным голкипером будет Иван Бочаров. Сочетания звеньев национальной команды выглядят следующим образом: Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Михаил Григоренко; Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Александр Барабанов; Артем Зуб - Орлов, Антон Бурдасов - Иван Морозов - Тарасенко; Игорь Ожиганов, Артем Швец-Роговой - Владислав Каменев - Евгений Тимкин, Эмиль Галимов.
Матч Россия - Швеция состоится в понедельник и начнется в 20:15 мск.