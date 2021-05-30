Тарасенко и Орлов вошли в планируемый состав сборной России по хоккею на матч со шведами

ТАСС, 30 мая. Нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов вошли в планируемый состав сборной России по хоккею на матч предварительного этапа чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.